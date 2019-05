'Wall Street staat voor hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 572

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag voor een hogere opening, geholpen door bemoedigende ontwikkelingen rond de aanhoudende handelsvete tussen China en de VS. De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens berichten bereid zijn het Chinese techconcern Huawei minder hard aan te pakken, als onderdeel van een mogelijke handelsdeal met Peking.

De voorbije sessies zetten handelsspanningen de financiële markten onder druk. De sancties die de VS tegen Huawei aankondigden, deden het sentiment geen goed. De verliezen op de beurzen donderdag vloeiden ook voort uit het hardnekkigere geluid dat een handelsdeal tussen Peking en Washington almaar verder weg lijkt in plaats van dichterbij.

Het Amerikaanse ministerie van Handel zei wel tarieven te overwegen voor landen die hun valuta kunstmatig laag houden, wat in het nadeel zou werken van Amerikaanse bedrijven. Momenteel is er nog geen land dat aan de door de VS gestelde criteria voldoet. Washington heeft lange tijd met een beschuldigende vinger naar China gewezen. Dat land zou de waarde van de yuan manipuleren.

Bedrijfscijfers

Verder zorgen bedrijfscijfers mogelijk voor enige reuring. Computer- en printermaker HP Inc heeft de voorbije maanden minder winst gemaakt op een nagenoeg vlakke omzet. HP Inc kwam voort uit de splitsing van computer- en technologieconcern Hewlett-Packard in 2015. HP Enterprises legt zich toe op software en systemen voor bedrijven. Dat bedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar.

Foot Locker staat naar verwachting voor een lagere opening. De verkoper van sportartikelen kwam met teleurstellende resultaten op de proppen. Onder meer de vergelijkbare winkelverkopen stelden teleur. Qua winst wist het bedrijf eveneens niet aan de verwachting van kenners te voldoen.

Fusiegeruchten

Fusiegeruchten geven de handel in betalingsdienstverleners Global Payments en Total System Services mogelijk kleur. De bedrijven zouden gesprekken voeren over een mogelijk samengaan. Als een deal slaagt, zou het de derde grote fusie in de betaalsector zijn dit jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde donderdag aan het slot 1,1 procent lager op 25.490,47 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent tot 2822,24 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent tot 7628,28 punten.