Foot Locker pessimistischer over winst

Gepubliceerd op | Views: 78

NEW YORK (AFN) - Sportschoenenverkoper Foot Locker is minder optimistisch over zijn resultaten in de rest van het jaar dan voorheen. De winst zal waarschijnlijk minder hard stijgen dan in eerdere prognoses, maakte het bedrijf bekend bij zijn kwartaalcijfers. Onder andere de handelsoorlog hangt als donkere wolk boven de schoenensector.

Waar Foot Locker er aanvankelijk van uitging dat de winst per aandeel dit jaar met dubbelcijferige percentages zou stijgen, verwacht de keten nu een winststijging van maximaal 9 procent. De keten vreest net als schoenenmerken Nike en Adidas voor de gevolgen van nieuwe Amerikaanse importheffingen op schoenen uit China, zo schreef Foot Locker eerder deze week in een gezamenlijke brief aan president Donald Trump.

In het eerste kwartaal voerde Foot Locker zijn winst op tot 172 miljoen dollar, tegenover 165 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 2,6 procent tot bijna 2,1 miljard dollar. Bij winkels die langer dan een jaar open waren, dikten de opbrengsten met 4,6 procent aan. De cijfers waren minder goed dan kenners in doorsnee hadden voorzien.