Juncker: geen verandering in brexitdeal

BRUSSEL (AFN) - Het aanstaande vertrek van de Britse premier Theresa May verandert niets aan de positie van de Europese Unie over de brexit. "Er komt geen verandering in de scheidingsovereenkomst", benadrukte de woordvoerster van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Juncker volgde de aankondiging van May "zonder persoonlijke vreugde". "Hij mocht en waardeerde mevrouw May. Hij respecteerde haar en vindt haar een erg moedige vrouw'', aldus zijn woordvoerster. "De voorzitter zal contact met haar blijven houden."

Juncker blijft ook "beschikbaar" voor Mays opvolger, ongeacht wie dat is, benadrukte de zegsvrouw. Met de nieuwe Britse premier wil hij "doorwerken aan een ordelijk vertrek van de Britten uit de EU zoals afgesproken".