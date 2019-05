Fugro levert data groot zeegebied aan

Gepubliceerd op | Views: 403

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro heeft data aangeleverd over een gebied in de Noordelijke Atlantische Oceaan met ongeveer de omvang van IJsland. De informatie moet beter inzicht geven in de zeebodem aldaar.

De dataset, die een gebied van 110.000 vierkante kilometer bestrijkt, is geleverd aan twee elkaar aanvullende programma's. Het gaat om de Atlantic Ocean Research Alliance (AORA), een initiatief van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada, en het Japanse Seabed 2030 Project.