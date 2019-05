Britse winkelverkopen gestabiliseerd

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De detailhandelsverkopen in Groot-Brittannië zijn in april op maandbasis gelijk gebleven, terwijl door kenners gemiddeld was gerekend op een daling. Dat meldde het Britse statistiekbureau.

Economen hadden gedacht dat Britten de hand op de knip zouden houden vanwege alle onzekerheid rondom de brexit. De sterke arbeidsmarkt gaf steun aan de winkelverkopen. Ten opzichte van vorig jaar lagen de Britse detailhandelsverkopen 5,2 procent hoger. Hier werd door economen in doorsnee een toename met 4,5 procent voorspeld.