'Verklaring May halverwege de ochtend'

LONDEN (AFN) - Premier Theresa May maakt naar verwachting vrijdag bekend wanneer ze opstapt. Ministers rekenen erop dat ze in de loop van de ochtend een verklaring aflegt.

May ontmoet 's ochtends de voorzitter van het invloedrijke comité 1922, dat de 'gewone' conservatieve parlementariërs vertegenwoordigt. Een ander prominent lid van dat orgaan heeft eerder de verwachting uitgesproken dat May aanblijft als premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. Een interne verkiezing kan weken duren.

Als de premier weigert op te stappen, zou het comité alsnog kunnen besluiten de partijregels aan te passen zodat ze op korte termijn kan worden weggestemd. Zo'n stemming mag nu maar één keer per jaar worden gehouden en May overleefde in december al zo'n aanval op haar positie.

Nederlagen

May zag haar gezag de afgelopen maanden steeds verder afbrokkelen. Het Lagerhuis verwierp haar brexitdeal met de EU al drie keer en haar partij leed een zware nederlaag bij lokale verkiezingen. Peilingen doen vermoeden dat de conservatieven opnieuw zijn afgestraft bij de Europese verkiezingen.

De premier riep deze week de woede van partijgenoten over zich af. Ze wilde haar deal een vierde keer voorleggen aan het Lagerhuis en verbond daar concessies aan om het akkoord aantrekkelijker te maken voor de oppositie. Dat schoot veel conservatieven in het verkeerde keelgat.