Van der Gaag volgt Reiziger op bij Jong Ajax

Gepubliceerd op | Views: 3.632

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft Mitchell van der Gaag aangesteld als trainer van Jong Ajax. De 47-jarige Van der Gaag, de opvolger van Michael Reiziger, tekent een contract tot en met de zomer van 2021.

"Werken met de grootste talenten van het land is een fantastische uitdaging. Ajax is een absolute topclub, de prestaties van afgelopen jaar hebben dat alleen maar versterkt", aldus de in Portugal woonachtige Van der Gaag. "Hier in Portugal is dat ook niemand ontgaan. Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan, om samen met de spelers een brug te slaan naar het eerste elftal en natuurlijk mooie prestaties neer te zetten in de Keuken Kampioen Divisie."

Jong Ajax eindigde afgelopen seizoen als elfde in de eerste divisie.