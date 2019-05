Franse overname voor Hunter Douglas

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Frankrijk

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder Hunter Douglas neemt de Franse webshop voor raambekledingsproducten Stores-Discount over. Dat werd vrijdag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details.

Stores-Discount, gevestigd in het Noord-Franse Villeneuve d’Ascq, had vorig jaar een omzet van 21 miljoen euro. Het bedrijf, met een fabriek in Polen, heeft 125 medewerkers. Stores-Discount zal zelfstandig blijven opereren onder het huidige management.