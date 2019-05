'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs zal vrijdag waarschijnlijk met winst openen. Ook de andere Europese beurzen lijken wat te herstellen na de forse koersverliezen een dag eerder. De oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China blijven de markten echter in de greep houden. Beleggers vrezen dat de strijd tussen de twee economische grootmachten niet snel zal worden opgelost.

Aan het brexitfront zal de Britse premier Theresa May naar verwachting een datum bekendmaken waarop zij vertrekt. May overlegt met de voorzitter van het invloedrijke '1922-comité' dat de 'gewone' conservatieve parlementsleden vertegenwoordigt. In Britse media wordt op 10 juni gespeculeerd als vertrekdatum.

Op overnamevlak meldde De Telegraaf dat een viertal partijen aast op Vivat. Momenteel ronden ze het boekenonderzoek bij de verzekeraar af. Aegon trekt samen op met private-equityfirma Blackstone en verzekeraar NN met Athora. ASR heeft individueel interesse in Vivat en outsiders zijn volgens de krant Allianz en Lifetri van TSSP, een deelneming van private equityfonds TPG.

Verliezen

ABN AMRO heeft de verkoop van een meerderheidsbelang van 75 procent in hypotheekadministrateur Stater afgerond. De aandelen zijn overgedaan aan IT-concern Infosys. ABN AMRO houdt een "strategisch belang" van 25 procent en blijft een belangrijke klant van Stater.

De Europese beurzen leden donderdag zware verliezen. De AEX-index eindigde 1,7 procent in de min op 543,71 punten en de MidKap raakte 2,3 procent kwijt tot 740,39 punten. Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,8 procent. Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent lager op 25.490,47 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent.

De euro was 1,1181 dollar waard tegen 1,1166 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de stevige koersdalingen op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 58,59 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 68,54 dollar per vat.