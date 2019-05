Handel en olie drukken op Nikkei

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: energie

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht lager geëindigd. De vrees voor een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef zorgen voor een negatieve stemming onder beleggers. De flinke daling van de olieprijzen drukte daarnaast op de oliebedrijven.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging met een verlies van 0,2 procent het weekeinde in op 21.117,22 punten. De index verloor deze week 0,7 procent en kende daarmee de derde verliesweek op rij. De oliebedrijven Inpex en JXTG Holdings zakten 4,7 procent en 3,8 procent.

Panasonic zette de daling voort met een min van bijna 2 procent. De Japanse elektronicaproducent liet een dag eerder al weten bepaalde leveringen aan Huawei te hebben opgeschort vanwege de Amerikaanse sancties tegen het Chinese technologiebedrijf.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,8 procent. De Australische All Ordinaries leverde 0,6 procent in.