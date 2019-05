'Facebook onderzoekt lancering eigen crypto'

Gepubliceerd op | Views: 338

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Facebook werkt in het geheim aan een eigen digitale munt die zowel op internet als in het echte leven te gebruiken is. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van personen die bekend zijn met het project. De Amerikaanse techreus zou al ruim een jaar werken aan de munt, waarbij het contact legde met verschillende bedrijven die handelen in crypto's en met handelsplatformen.

Facebook zou de waarde van de munt willen koppelen aan de dollar. Voormalig hoofd van betaalbedrijf PayPal David Marcus leidt naar verluidt de cryptodivisie van Facebook. De lancering van de munt, die ook verhandelbaar moet worden met andere valuta, zou binnenkort al kunnen gebeuren.

Eén van de bedrijven waar Facebook mee zou samenwerken is Gemini, dat is opgericht door de gebroeders Winkelvoss. De tweeling Cameron en Tyler Winklevoss stonden aan de wieg van de voorloper van Facebook. Zij beschuldigden Facebook-oprichter Mark Zuckerberg er eerder van het idee van profielenwebsite te hebben gestolen. De zaak kwam voor de rechter en Facebook en werd uiteindelijk geschikt voor 65 miljoen dollar in contanten en aandelen. De bedrijven wilden niet op de berichten reageren.