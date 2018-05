Wall Street lager na schrappen ontmoeting Kim

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de handel licht in de min. Beleggers verwerken het afblazen van de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un door president Donald Trump, wat de geopolitieke spanningen deed oplaaien. Ook de handelsspanningen namen weer toe na toespelingen van Trump op nieuwe Amerikaanse importheffingen.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 24.814 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2728 punten. Technologiebeurs Nasdaq was vlak op 7426 punten.

Trump liet weten het topoverleg op dit moment niet opportuun te vinden gezien de vijandige uitlatingen van Kim. Hij zegt te hopen dat de ontmoeting op een ander moment wel kan doorgaan. Het afblazen van de top zorgde direct voor het oplopen van de beperkte openingsverliezen op de beurs. Ook zakte de dollar verder in waarde. De euro was 1,1738 dollar waard, tegen 1,1727 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.

Importheffingen

De regering-Trump liet verder weten te onderzoeken of importheffingen van 25 procent voor auto's mogelijk zijn met een beroep op de nationale veiligheid. Het dreigement lijkt vooral gericht tegen autoproducerende landen als Duitsland, Japan en Zuid-Korea. De Amerikaanse automakers Ford en General Motors (GM) wonnen tot 1,7 procent.

Enkele bedrijven kwamen nog met resultaten naar buiten. Elektronicaketen Best Buy presenteerde beter dan verwachte verkoopcijfers van zijn bestaande winkels, maar zakte dik 7 procent op tegenvallende vooruitzichten.

Hartapparatuur

Medtronic zag zijn winst met meer dan een kwart stijgen, voornamelijk geholpen door de toegenomen vraag naar de hartapparatuur. Het medisch-technologische bedrijf won 2,3 procent. Hormel Foods zakte 1,9 procent na presentatie van kwartaalcijfers.

Verder drukten een daling van de olieprijzen op de energiesector. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 71,17 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 79,24 dollar per vat. Oliegiganten Chevron en ExxonMobil zakten tot 2 procent.