Wat Hernando zegt. Pak nu je kans! Aandelen zijn een koopje. Ik denk dat er gewoon sprake is van wat winstnemingen. Economisch gaat het voor de wind. Dat de groei al vier maanden afremt is alleen maar goed. Dat betekent dat het stimuleren niet gaat afnemen. En ach de economie van N-K dat is nog niet eens dat van Liechtenstein. En weet je, N-K is strategisch ook helemaal niet belangrijk voor bijvoorbeeld China. Nee, Hernando heeft het goed gezien. Bent u ook wegkijker, kop in het zand steker of heeft u gewoon van nature geen zin in slecht nieuws. Doe als Hernando en sla goedkoop in.