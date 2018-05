Shell ontdekt meer olie in Golf van Mexico

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: energie

DEN HAAG (AFN) - Shell heeft in de Golf van Mexico weer een grote nieuwe olieontdekking gedaan. Het gaat om een oliebron in een gebied waar al meerdere keren olie is aangetroffen, niet heel ver van een groot platform van Shell.

Dat zogeheten Appomattox-platform is nog niet in bedrijf. Naar verwachting kan de productie er voor het einde van 2019 van start gaan. De bron ligt ongeveer 273 kilometer ten zuidoosten van de Amerikaanse stad New Orleans. Hoeveel olie er naar schatting onder de grond zit, blijkt niet uit de verklaring van Shell.

Het olie- en gasconcern verwacht dat de wereldwijde productie van dit soort diepwaterbronnen in 2020 meer dan 900.000 vaten per dag zal bedragen.