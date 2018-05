Wall Street opent licht lager

Gepubliceerd op | Views: 181

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend licht lager aan de handel begonnen. Beleggers verwerken onder meer toespelingen van president Donald Trump op nieuwe Amerikaanse importheffingen. Verder waren er cijfers over de woningverkopen in de Verenigde Staten in april en de wekelijkse steunaanvragen en openden enkele bedrijven de boeken.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent lager op 24.849 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2730 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 7430 punten.

De regering-Trump onderzoekt of importheffingen van 25 procent voor auto's mogelijk zijn met een beroep op de nationale veiligheid. Het dreigement lijkt vooral gericht tegen autoproducerende landen als Duitsland, Japan en Zuid-Korea. De Amerikaanse automakers Ford en General Motors (GM) wonnen beide 0,7 procent.

Elektronicaketen Best Buy presenteerde beter dan verwachte verkoopcijfers van zijn bestaande winkels, maar zakte bijna 6 procent op tegenvallende vooruitzichten. Medtronic zag zijn winst met meer dan een kwart stijgen, voornamelijk geholpen door de toegenomen vraag naar de hartapparatuur. Het medisch-technologische bedrijf won 3,2 procent. Hormel Foods zakte 1,8 procent na presentatie van kwartaalcijfers.