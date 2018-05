'Wall Street opent dicht bij huis'

Gepubliceerd op | Views: 320

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een vlakke tot licht lagere opening. De angst voor protectionisme is terug op Wall Street. Zo maakte president Donald Trump toespelingen op nieuwe Amerikaanse importheffingen, nadat hij zich woensdag al negatief had uitgelaten over de handelsgesprekken met China. Beleggers verwerken verder cijfers over de woningverkopen in de Verenigde Staten in april en de wekelijkse steunaanvragen.

De regering-Trump onderzoekt of importheffingen voor auto's mogelijk zijn met een beroep op de nationale veiligheid. Daarbij wordt gedacht aan een tarief van 25 procent, gelijk aan de heffing die de Amerikaanse overheid in maart afkondigde voor buitenlands staal.

Het dreigement lijkt vooral aan autoproducerende landen als Duitsland, Japan en Zuid-Korea gericht. De kwestie geeft de aandelen van Amerikaanse automakers als Ford, General Motors (GM) en Tesla naar verwachting een duwtje in de rug.

Ontmoeting

Geopolitiek neemt de onzekerheid ook toe. De beoogde top tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea lijkt steeds meer op losse schroeven te staan. Zo dreigde een gezant van de Noord-Koreaanse regering nogmaals een streep te zetten door de in juni geplande ontmoeting.

Een aantal bedrijven opende donderdag voorbeurs de boeken. Elektronicaketen Best Buy verraste marktkenners met beter dan verwachte verkoopcijfers van zijn bestaande winkels. Medtronic zag de winst met meer dan een kwart stijgen, voornamelijk geholpen door de toegenomen vraag naar de hartapparatuur van het medisch-technologische bedrijf. Hormel Foods zette in het afgelopen kwartaal meer omzet in de boeken.

Aankoop

Ook op het overnamevlak was er nieuws. De beursgenoteerde investeerder KKR zou volgens New York Post in gesprek zijn over de aankoop van BMC Software. De firma heeft naar verluidt 10 miljard over voor het softwarebedrijf.

Woensdag eindigden de belangrijkste beursgraadmeters in New York in het groen. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 24.886,81 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2733,29 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij op 7425,96 punten.