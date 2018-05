Best Buy profiteert van aanbiedingen

Gepubliceerd op | Views: 295

MINNEAPOLIS (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse elektronicaketen Best Buy is 2018 goed begonnen. Het bedrijf verwelkomde meer klanten, geholpen door de vele aanbiedingen die het deed. Met acties probeert het bedrijf consumenten te bewegen meer producten aan te schaffen. Ook wil het daarmee de concurrentie aangaan met grote internetwinkels als Amazon.

In het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar werd een omzet behaald van 9,1 miljard dollar. Bij winkels die langer dan een jaar open zijn steeg de omzet op jaarbasis met ruim 7 procent. Die stijging was veel meer dan de bijna 3 procent groei die door kenners in doorsnee werd voorzien. Buiten de Verenigde Staten was sprake van een groei met 6,4 procent.

Best Buy gaat ook actief de boer op met zijn producten. Zo worden verkopers langs de deuren gestuurd om zogeheten in-home consultaties te doen. Daarbij worden ook allerhande adviezen aan klanten gegeven.