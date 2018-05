Gepubliceerd op | Views: 489 | Onderwerpen: Oekraïne

AMSTERDAM (AFN) - Kardan-dochter Tahal gaat aan de slag met afvalwater- en slibzuiveringsinstallaties in de stad Charkov, in Oekraïne. De Israëlische investeerder, die op het Damrak een notering heeft, maakte bekend dat met de opdracht een bedrag is gemoeid van 60 miljoen dollar. De ondertekening van het contract zal naar verwachting binnenkort plaatsvinden.

Het gaat om het weer opbouwen van twee installaties. Tahal werkt in het project samen met de Indiase onderneming Khilari Infrastructure. Tahal heeft een belang van 95 procent in de joint venture. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie jaar in beslag nemen. Daarna zijn de bedrijven ook nog eens 12 tot 36 maanden aansprakelijk voor eventuele defecten.

De betalingsvoorwaarden zijn gekoppeld aan overeengekomen prestatiemijlpalen gedurende het project. Met de werkzaamheden wordt begonnen zodra het waterbedrijf van Charkov een voorschot heeft betaald. Het bedrijf klopt voor de financiering aan bij de Wereldbank.