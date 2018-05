Lenovo lijdt grootste verlies in jaren

Gepubliceerd op | Views: 468

HONGKONG (AFN/RTR) - Lenovo heeft het afgelopen boekjaar zijn grootste verlies geleden in negen jaar. De Chinese computer- en smartphonemaker had onder meer last van nieuwe belastingregels in de Verenigde Staten. Daarnaast stegen de operationele kosten voor het elektronicabedrijf.

Door de Amerikaanse belastinghervorming moest Lenovo 400 miljoen dollar afschrijven. Mede door die extra kostenpost noteerde de pc-fabrikant onder de streep een min van 189 miljoen dollar. Een jaar eerder boekte Lenovo nog een winst van 535 miljoen dollar, onder meer door de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Lenovo verkocht het afgelopen boekjaar, dat eindigde in maart, overigens meer pc's en smartapparatuur. De omzet voor die divisie steeg 8 procent tot 32,4 miljard dollar.

De opbrengsten uit de verkoop van mobiele telefoons liepen daarentegen 6 procent terug tot 7,2 miljard dollar. Lenovo wil daarom flink in de kosten van die divisie snijden en zich meer richten op Noord- en Zuid-Amerika. In die regio's verkocht de smartphonetak wel flink meer dan een jaar eerder.