Gepubliceerd op | Views: 202 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse winkelverkopen zijn in april gestegen, na een daling in de maand daarvoor, geholpen door een hogere verkoop van onder meer huishoudelijke producten en kleding. Dat meldde het Britse statistiekbureau.

De detailhandelsverkopen in Groot-Brittannië gingen met 1,6 procent omhoog in vergelijking met maart. In die maand daalden de verkopen met een bijgestelde 1,1 procent. Economen hadden gemiddeld voor april een verkoopstijging met 0,9 procent voorspeld.