'TomTom heeft voorsprongetje op HERE'

Gepubliceerd op | Views: 1.066

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Navigatiedienstverlener TomTom spint garen bij de samenwerking met Baidu, die verdacht veel weg heeft van de onlangs aangekondigde OneMap Alliance die concurrent kaartenmaker HERE aankondigde. Dat schrijft NIBC in een rapport. Volgens de kenners is Baidu met zijn Apollo-project vooralsnog in het voordeel.

NIBC wijst er wel op dat het nog te vroeg is om daadwerkelijk te bepalen wie de strijd zal winnen. De markt voor autonoom rijden, en dan met name op het gebied van hardware, software, inhoud en aanverwante diensten, wordt er volgens de kenners één waarin vele miljarden om zullen gaan. Een platform dat de juiste diensten levert staat garant voor een aanzienlijke omzetgroei.

HERE maakte bekend in zee te gaan met branchegenoten NavInfo uit China en Pioneer-dochter IPC uit Japan. Ook de Zuid-Koreaanse telecomaanbieder SK Telecom maakt deel uit van OneMap Alliance. Volgens NIBC heeft ook Baidu sterke partners. Naast TomTom zijn Bosch en Continental, die ook een belang in HERE hebben, onderdeel van Apollo. Ook Delphi, Velodyne, NXP, Infineon en Nvidia zitten in het samenwerkingsverband.

Het aandeel TomTom noteerde donderdag omstreeks 10.30 uur 0,3 procent op 8,51 euro.