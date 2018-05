Investeerder eist koerswijziging Eurocastle

Gepubliceerd op | Views: 44

GUERNSEY (AFN/BLOOMBERG) - Een grote belegger in Eurocastle Investment roept het bedrijf op zijn koers te wijzigen. Het fonds EJF Capital wil onder meer dat de firma zijn belang in doBank, een beursgenoteerde Italiaanse bank met een portfolio van slechte leningen, verkoopt en meer onafhankelijke bestuurders benoemt.

EJF Capital, dat een belang heeft van ruim 26 procent in Eurocastle, uit in een brief zijn zorgen over het belang dat het fonds heeft in doBank. Dit belang zou goed zijn voor bijna de helft van de netto activawaarde van Eurocastle. Volgens de activistische investeerder is dat een risico, temeer daar de Italiaanse politiek voor meer onzekerheid op de beurzen zorgt. Daarbovenop komen hoge beheerkosten voor dit belang. Verkoop zou daarom beter zijn.

Een ander punt van kritiek is het bestuur van Eurocastle. Enkele directieleden zouden dubbele belangen hebben, omdat ze ook actief zijn voor de beheerder van het belang in doBank en aandeelhouder zijn. EJF wil daarom dat er twee directieleden bijkomen, met inspraak van de aandeelhouders.

EJF Capital is ook ontevreden over de beurswaarde van het fonds. De belegger wil daarom dat het aan de beurs van Amsterdam genoteerde bedrijf eigen aandelen inkoopt. Daarnaast zou Eurocastle een groot deel van zijn kaspositie van 135 miljoen euro moeten uitkeren aan aandeelhouders.