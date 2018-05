Afvalverwerker Renewi voert omzet op

Gepubliceerd op | Views: 136

LONDEN (AFN) - Afvalverwerker Renewi heeft in het afgelopen boekjaar een hogere omzet behaald. Het bedrijf, dat vorig jaar ontstond uit een fusie tussen de Britse Shanks Group en het Nederlandse Van Gansewinkel, profiteerde vooral van de groeiende vraag naar recyclingdiensten.

De omzet in het eind maart afgesloten boekjaar steeg met 8 procent tot bijna 1,6 miljard pond (1,8 miljard euro). De onderliggende winst voor belastingen (ebit) klom met 30 procent tot ruim 69 miljoen pond. Er werd ook geprofiteerd van gunstige wisselkoerseffecten. Renewi gaf aan dat de kostenvoordelen door de fusie met 15 miljoen euro voor op schema lopen en dat in het boekjaar 2019/2020 naar verwachting voor 40 miljoen euro aan synergievoordelen zal worden behaald.

In maart werd nog bekend dat voormalig GroenLinks-leider Jolande Sap aan de slag gaat bij Renewi. Zij is per 1 april commissaris bij het bedrijf.