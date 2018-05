Elliott ziet mogelijkheden bij ThyssenKrupp

Gepubliceerd op | Views: 246

LONDEN (AFN) - Elliot Advisors ziet duidelijk ruimte voor operationele verbeteringen bij staal- en industrieconcern ThyssenKrupp. Dat meldde de activistische investeerder in een verklaring, waarin het bevestigde een ,,significant" belang in de Duitse onderneming te hebben genomen. Exacte percentages en bedragen werden niet genoemd.

Berichten over de investering door Elliott zorgden woensdag voor een koerswinst van bijna 10 procent voor het aandeel ThyssenKrupp. Volgens Elliott is het bedrijf de afgelopen tijd uitvoerig geanalyseerd. Daaruit kwam naar voren dat er duidelijk ruimte is voor verbeteringen waarvan niet alleen aandeelhouders, maar alle betrokkenen van kunnen profiteren.

Volgens de berichten van woensdag zou Elliott onder meer af willen van topman Heinrich Hiesinger, die niet in staat zou zijn om een ommekeer te bewerkstelligen. Volgens de officiële lezing wil de investeerder constructief overleg voeren met de top en de commissarissen van het bedrijf.