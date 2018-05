Van Herk meldt ook belang Eurocommercial

Gepubliceerd op | Views: 934

AMSTERDAM (AFN) - Aat van Herk verstevigt zijn belang in vastgoedfondsen. De investeerder heeft nu ook een belang in Eurocommercial Properties, zo blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Van Herk heeft een belang en stemrecht van 3,11 procent in het vastgoedfonds. Volgens de registers van de toezichthouder is het de eerste melding van Van Herk in Eurocommercial.

Onlangs werd bekend dat het belang van Van Herk in Wereldhave was vergroot van ruim 5 naar bijna 11 procent. Daarnaast heeft hij een kwart van de aandelen Vastned in handen.