'Vlak begin beurshandel Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag vrijwel vlak te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen met kleine koersuitslagen openen na de stevige verliezen een dag eerder. Beleggers verwerken de notulen van de Federal Reserve (Fed), waarin werd gehint op een spoedige nieuwe renteverhoging.

Uit de vrijgegeven notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed bleek dat de centrale bankiers denken dat de rente spoedig weer wat omhoog kan. Ook zouden ze er geen problemen mee hebben als de inflatie wat over het doel van 2 procent heen gaat. Marktpartijen verwachten dat bij de volgende vergadering van de Fed in juni de rente weer verhoogd wordt.

Op het Damrak staat Unibail-Rodamco in de schijnwerpers. De aandeelhouders van het Australische vastgoedfonds Westfield hebben in ruime meerderheid ingestemd met de overname door het Frans-Nederlandse bedrijf. Unibail-Rodamco kreeg al goedkeuring van alle betrokken toezichthouders. Ook aandeelhouders van Unibail gingen eerder akkoord. De overname wordt op 7 juni effectief.

BinckBank

KPN keert binnenkort een speciaal interim dividend van 1,3 eurocent per aandeel uit. Het telecombedrijf had eerder dit jaar immers aangekondigd om het te ontvangen Telefónica Deutschland-dividend over 2017 aan zijn aandeelhouders uit te keren. De uitbetaling zal plaatsvinden op 30 mei.

BinckBank liet weten dat het onderdeel BinckBank Professional Services met zijn geadministreerd vermogen door de grens van 10 miljard euro is gegaan. Volgens de onlinebroker is het onderdeel inmiddels al weer een hele tijd goed voor een groei van circa 1 miljard euro per jaar.

Adyen

Het Amsterdamse betaalbedrijf Adyen bevestigde zijn voornemen om naar Beursplein 5 te gaan. Het bedrijf wil circa 15 procent van de aandelen verkopen bij de beursintroductie. Volgens het Financieele Dagblad krijgt Adyen over vier weken zijn eerste notering op de beurs. Adyen regelt betalingen voor duizenden bedrijven, waaronder Facebook, Spotify, Uber en Netflix.

De Europese beurzen sloten woensdag met stevige verliezen. De AEX-index daalde 1,2 procent tot 565,07 punten en de MidKap zakte 1,5 procent tot 801,78 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,5 procent.

Euro

De beurzen in New York veerden op na de hint van de Fed op een nieuwe rentestap. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 24.886,81 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij.

De euro was 1,1703 dollar waard, tegen 1,1699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 71,55 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 79,44 dollar per vat.