Duizenden banen weg bij Deutsche Bank

Gepubliceerd op | Views: 234

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank gaat zijn kosten nog verder omlaag brengen. De Duitse bank zet daarbij als verwacht een groot deel van zijn personeel buiten de deur. In een verklaring sprak Deutsche Bank van een verlaging van het personeelsbestand van de huidige 97.000 medewerkers, naar een aantal dat ,,behoorlijk minder" dan 90.000 zal zijn.

De banen verdwijnen vooral bij de handelsactiviteiten van de grootste bank van Duitsland. Hier moet een kwart van het personeel vrezen voor zijn positie. Deutsche Bank wil de aangepaste kosten verlagen tot 22 miljard euro in 2019. Dat is een miljard minder in vergelijking met dit jaar.

Het financiële concern zei eerder al dat het zich weer meer op Europese klanten wil richten. De aanwezigheid in Azië en de Verenigde Staten moet behoorlijk worden teruggebracht.

Het is de eerste keer dat de onlangs aangetreden Christian Sewing een banenreductie aankondigt. Zijn voorganger John Cryan voorzag in 2015 een banenreductie met 9000 tegen 2020. Uiteindelijk verdwenen onder zijn bewind circa 1500 arbeidsplaatsen.