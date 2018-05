BinckBank meldt miljardenmijlpaal

Gepubliceerd op | Views: 1.390 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank Professional Services is met zijn geadministreerd vermogen door de grens van 10 miljard euro gegaan. Volgens BinckBank is het onderdeel inmiddels al weer een hele tijd goed voor een groei van circa 1 miljard euro per jaar.

BinckBank Professional Services helpt circa 175 vermogensbeheerders in Nederland en België door zowel de verwerking van effecten- en geldtransacties als de volledige effectenadministratie uit handen te nemen. De beursgenoteerde broker verwacht deze dienstverlening verder te kunnen uitbreiden naar andere landen.

,,Komende kwartalen werken wij aan de migratie van deze dienstverlening naar ons Europees ICT-platform, zodat wij in de toekomst nog beter hoogwaardige diensten voor deze specifieke doelgroep kunnen bieden en ontwikkelen'', aldus topman Vincent Germyns.