'KKR praat over overname BMC Software'

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Investeringsmaatschappij KKR voert exclusieve onderhandelingen over een overname van het Amerikaanse softwarebedrijf BMC Software. Dat schrijft de krant New York Post op basis van ingewijden rond de zaak.

Met een eventuele deal zou een bedrag gemoeid zijn van circa 10 miljard dollar. BMC Software kwam in 2013 in handen van investeerders Bain Capital en Golden Gate Capital voor 6,9 miljard dollar. Onlangs werd gemeld dat het in Houston gevestigde softwarebedrijf zou werken aan een verkoop en dat KKR interesse had getoond, net als de durfkapitalist Thoma Bravo. Ook een beursgang zou tot de opties hebben behoord. Een definitief besluit over een verkoop is nog niet genomen, aldus de bronnen.

BMC Software telt circa 6000 werknemers in dertig landen. De onderneming levert IT-diensten aan bedrijven als bijvoorbeeld Vodafone en Lockheed Martin.