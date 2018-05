'ABN stapt in financiële app Ockto'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - De financiële app Ockto krijgt ABN AMRO als aandeelhouder. De bank neemt via het eigen Digital Impact Fund een belang in de dochter van it-bedrijf Yellowtail, aldus De Telegraaf donderdag.

Ockto is de zesde investering van het eind 2015 opgerichte fonds. Eerder stapte het in het Duitse solarisBank en het Zweedse Tink. Met de laatste lanceerde ABN AMRO het financiële huishoudboekje Grip.

De investering in Ockto ligt binnen de bandbreedte van 1 miljoen tot 5 miljoen euro. De app, waarmee ABN evenals SNS en Rabobank al samenwerkte, kan bij een leningaanvraag of financieel advies voor gebruikers alle noodzakelijke financiële gegevens verzamelen van derde partijen, zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen of UWV.