'Betalingsbedrijf Adyen snel naar de beurs'

AMSTERDAM (AFN) - Het Amsterdamse betaalbedrijf Adyen krijgt over vier weken zijn eerste notering op de Amsterdamse beurs. Het miljardenbedrijf kondigt volgens het Financieele Dagblad donderdag officieel zijn beursgang aan.

Bankiers rond het proces zeggen in de krant dat het bedrijf tussen de 1 miljard euro en 10 miljard euro waard is.

Adyen heeft een platform dat miljarden aan betalingen afhandelt voor grote bedrijven zoals Facebook, Uber en eBay. In Nederland zijn onder meer De Bijenkorf, Coolblue en Rituals klant. De beursgang van Adyen wordt de grootste introductie in Nederland sinds ABN AMRO in 2015 terugkeerde naar de beurs.