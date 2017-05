Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met kleine minnen gesloten. In Amsterdam maakte uitzender Randstad een uitglijder na een afwaardering door Credit Suisse. Ook biotechnoloog Curetis kreeg een tik, terwijl ingenieursbureau Arcadis juist een uitblinker was.

De AEX-index aan het Damrak eindigde 0,1 procent lager op 527,87 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 796,92 punten. Frankfurt en Parijs speelden 0,1 procent kwijt, Londen steeg 0,4 procent.

Randstad verloor 3,6 procent en eindigde daardoor onderaan in de hoofdindex. Volgens Credit Suisse hadden de financiële markten de risico's van automatisering voor uitzendorganisaties nog niet nauwkeurig ingeprijsd. Ook het advies voor de Zwitserse branchegenoot Adecco werd door de bank verlaagd. Adecco leverde in Zürich 3,8 procent in.

Arcadis

Bij de middelgrote fondsensprong Arcadis 6 procent omhoog, waarmee het bedrijf lijstaanvoerder was in de MidKap. Beleggers reageerden hier op een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.

Curetis zag afgelopen kwartaal het verlies oplopen en leverde ruim 11 procent in bij de kleinere fondsen. De op Beursplein 5 genoteerde Israëlische investeerder Kardan meldde eveneens een groter verlies in de afgelopen periode en dook dik 9 procent in het rood.

Ajax

Verder viel op dat er een stuk vaker dan normaal werd gehandeld in Ajax. Het aandeel van de voetbalclub, die het woensdagavond in de finale van de Europa League opneemt tegen Manchester United, sloot na een grillig koersverloop uiteindelijk 0,3 procent in de min.

Buiten Nederland was er onder meer aandacht voor de Britse doe-het-zelfketen Kingfisher. Die ging in Londen 7 procent onderuit na een tegenvallend kwartaalbericht.

Fiat Chrysler

Autobouwer Fiat Chrysler noteerde in Milaan daarnaast 0,6 procent lager. De Amerikaanse justitie heeft dinsdag een officiële aanklacht ingediend tegen Fiat in verband met het dieselschandaal. Mercedes-moeder Daimler, waar invallen zijn gedaan door de Duitse justitie, zakte in Frankfurt 1,6 procent

De euro noteerde 1,1172 dollar, tegen 1,1226 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 51,34 dollar en Brent werd eveneens 0,3 procent goedkoper, op 54,01 dollar.