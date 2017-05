Overname Heineken van Coors onwaarschijnlijk

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Een overname van de grote Amerikaanse bierbrouwer Molson Coors door Heineken ligt niet voor de hand, ondanks een verbetering van de strategische positie ten opzichte van de grote concurrent AB Inbev. Dat concluderen analisten van Bernstein woensdag.

Volgens de marktkenner is de strategische positie van Heineken ten opzichte van AB Inbev in veel belangrijke markten al in balans. Daarnaast zou bij een eventuele overname naar verwachting ook de hele Europese tak van Molson Coors moeten worden verkocht wegens mededingingsbezwaren en zouden te behalen kostenbesparingen beperkt zijn. Al met al is de overname dus niet erg aantrekkelijk voor Heineken.

Bernstein heeft een outperform-advies voor Heineken. Het aandeel staat omstreeks 10.45 uur 0,4 procent in de plus op 86,63 euro.