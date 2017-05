Credit Suisse negatiever over Randstad

Gepubliceerd op | Views: 385 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse bank Credit Suisse heeft zijn advies op uitzender Randstad verlaagd van outperform naar underperform. Ook branchegenoot Adecco kreeg die adviesverlaging aan zijn broek. Volgens de bank hebben de financiële markten de risico's van automatisering voor uitzendorganisaties nog niet nauwkeurig ingeprijsd.

Credit Suisse legt woensdag in een rapport uit dat automatisering een risico vormt voor twee derde van de beroepen die tijdelijk worden ingevuld. Gelet op de brede economie is dit 50 procent van het werk. Volgens de bank is het daarom noodzakelijk dat er op de korte termijn al wel rekening wordt gehouden met deze risico's die op de langere termijn zullen gelden.

Volgens Credit Suisse zal het bedrijfsresultaat (ebita) van zowel Randstad als Adecco in de jaren 2016-2030 nauwelijks groeien. De huidige waardering van de aandelen negeert volgens de Zwitsers volledig de impact van automatisering, demografie en prijzen.

Naast het advies sneed Credit Suisse ook in de koersdoelen van de bedrijven. Voor Randstad werd deze met een vijfde verlaagd tot 48 euro. Het aandeel Randstad sloot dinsdag op 54,11 euro.