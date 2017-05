VNC heeft moeite met integratie aankopen

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) heeft moeite om de begin dit jaar overgenomen bedrijven DGB energie, De Groene Belangenbehartiger en Renewables te integreren. Dat meldde het bedrijf woensdag.

Het omzetten van de boekhouding naar de voor VNC geldende regels blijkt meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht. Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen het moeizame integratieproces heeft voor de resultaten.

VNC maakt verder bekend met meerdere partijen te praten over mogelijk overnames. Het gaat daarbij om oriënterende gesprekken waar het bedrijf geen nadere uitspraken over doet. Verder is voor alle deelnemingen die VNC momenteel bezit een bestuurder gevonden.