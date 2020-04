'Lufthansa mikt op 290 miljoen euro steun Belgische overheid'

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN/RTR) - De Duitse luchtvaartreus Lufthansa hoopt op steun van de Belgische overheid om een faillissement van zijn Belgische dochter Brussels Airlines te voorkomen. Volgens de Belgische nieuwszender LN24 mikken de Duitsers op een lening van 290 miljoen euro.

De Belgische minister van Financiën Alexander de Croo zou de gesprekken over een noodpakket met de luchtvaartonderneming voeren. De Belgische regering weigerde commentaar te geven op de kwestie.

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus houdt Lufthansa nagenoeg al zijn vliegtuigen aan de grond. Topman Carsten Spohr van Lufthansa zei eerder voor steun aan te zullen kloppen in Duitsland, Zwitserland, België en Oostenrijk, aangezien het bedrijf in die landen actief is. Lufthansa zou ernaar streven volgende week een reddingspakket ter waarde van maximaal 10 miljard euro rond te hebben.