Parijs staat garant voor steun aan Air France-KLM

Nou de signalen zijn in elk geval duidelijk:



-- Grote bedrijven: houdt geen of minimale reserves aan. De overheid is er voor u. Doe niet te erg uw best, want dan heb je kans op mislopen van gratis geld.

-- MKB'ers: u kunt allen de tyfus krijgen. Ga ff lekker failliet.

-- Startups: Europa is er voor de grote bedrijven, niet voor jullie. Blijf lekker naar California, China of Isreal gaan.

-- Sjakie uit de horeca zonder baan: haha sukkel.

-- Topmensen: blijf jezelf vooral dikke bonussen uitkeren, wanneer je maar wilt. Nederlandse politiek is omkoopbaar. Geen probleem. Geen schaamte.



En ons dan afvragen hoe het toch kan dat de productiviteit en innovatie zo achterblijft in Europa.



Nou... Hoe zou dat toch komen? hahaha