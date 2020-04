Parijs staat garant voor steun aan Air France-KLM

Gepubliceerd op | Views: 1.290 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/RTR) - Nederland en Frankrijk lijken het eens te zijn geworden over een steunpakket voor de noodlijdende luchtvaartonderneming Air France-KLM. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno le Maire is Parijs akkoord met een pakket ter waarde van 7 miljard euro. De Nederlandse ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben later op vrijdag een persconferentie gepland. Nederland staat naar verluidt garant voor zo'n 3 miljard euro steun.

Door ingrijpen van Parijs zijn banen bij de luchtvaartonderneming gegarandeerd en kan het bedrijf zelfstandig voortbestaan, aldus de Franse minister. Volgens Le Maire was Frankrijk vooralsnog niet van plan om de luchtvaartonderneming te nationaliseren. Verder wil hij dat de onderneming meer doet om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

De 7 miljard euro uit Parijs is deels via een door de staat gegarandeerde lening van 4 miljard euro. Daarnaast pompt Frankrijk 3 miljard euro direct in het bedrijf.

Steun

Over de steun aan Air France-KLM was de laatste tijd veel te doen. De Franse staat zou in eerste instantie bereid zijn geweest om voor 75 procent garant te staan bij leningen aan de luchtvaartcombinatie. Voor potentiële kredietverstrekkers was dat percentage te laag, waarmee onderhandelingen over kredieten langer duren dan verwacht. De Franse garantiestelling was ook lager dan de backup van 90 procent door Nederland.

De Fransen voerden dit percentage op, maar ondertussen zorgden de bonussen die aan KLM-baas Pieter Elbers en topman Ben Smith van het moederbedrijf Air France-KLM in het vooruitzicht werden gesteld voor gefronste wenkbrauwen in Nederland. Minister Hoekstra was op z'n zachtst gezegd niet blij met de beoogde wijziging van het beloningsbeleid, gelet ook op de noodsteun die KLM waarschijnlijk ontvangt om de crisis door te komen. Hoekstra noemde de bonussen ook "niet te verenigen met steun van de belastingbetaler". Beide bestuurders besloten af te zien van hun bonussen. Elbers maakte tevens bekend dit jaar genoegen te nemen met 20 procent minder loon.

Air France-KLM laat in een reactie weten blij te zijn met de Franse steun. De Nederlandse staat heeft volgens de onderneming gezegd de KLM te willen steunen. De steun moet overigens nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd.