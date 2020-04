Kleine plussen op Wall Street

Dollar wordt wel erg veel waard nu. Die zie ik echt nog wel ploffen in de aankomende maanden. Verder is doemdenken nu zinloos. Ja onze staatsschuld stijgt weer maar wat heeft een 12% hogere staatsschuld nou voor effect op onze reeële economie? Nederlandse staatsobligaties houden hun negatieve rente voorlopig wel. Geen reden tot paniek. Als de Rusland-China-VS crisis wordt aangepakt en de massamigratie wordt ingeperkt komen er goede tjden aan voor de wereldeconomie. Zuid Europa blijft een zorgenkindje, EU hadden we in huidige vorm nooit aan moeten beginnen. Nederland geeft al jaren meer dan ze neemt, Italië neemt alleen maar, zelfde voor Spanje en Griekenland. Wees eerlijk, wat draagt vrije handel met deze baggereconomieën nou bij aan ons land? Weinig. Oost Europa brengt ons in ieder geval nog harde werkers die hier prima betaald worden voor werk dat eigen volk niet meer wilt doen. Graag alles onder Oostenrijk uit de EU trappen, Frankrijk mag ook oprotten.