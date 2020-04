Wereldhandel in februari verder gekrompen

Gepubliceerd op | Views: 150

DEN HAAG (AFN) - De wereldhandel is in februari verder gekrompen. In januari daalden de handelsvolumes ook al. Dat meldde het Centraal Planbureau (CPB) op basis van zijn eigen wereldhandelsmonitor.

De wereldwijde industriële productie ging in februari met 0,2 procent omhoog in vergelijking met een maand eerder. Dat betekent iets van een herstel in vergelijking met de situatie in januari, toen de mondiale industriële productie met bijna 5 procent kromp. De maandelijkse wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt.