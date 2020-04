'Wall Street gaat hoger openen'

Gepubliceerd op | Views: 1.038

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen vrijdag af op een hogere opening. Beleggers op Wall Street verwerken het nieuws dat het aantal doden door het coronavirus in de Verenigde Staten is gestegen tot meer dan 50.000. Daarnaast kauwen ze op resultaten van onder meer chipgigant Intel.

De VS zijn van alle landen het zwaarst getroffen door de coronapandemie. In het land zijn meer dan 866.000 besmettingsgevallen bekend. Zeker 4,6 miljoen mensen in de VS zijn tot dusver getest op het virus.

Ook de Amerikaanse economie is hard geraakt door de coronacrisis. Vele miljoenen Amerikanen verloren hun baan. Een wet die een nieuw steunpakket ter waarde van 484 miljard dollar regelt, werd donderdag goedgekeurd door het Congres en is in afwachting van ondertekening door president Donald Trump.

Aandacht

De aandacht gaat ook weer uit naar biotechnoloog Gilead Sciences. Donderdag werd in de media gemeld dat het middel remdesivir van Gilead tegen het coronavirus teleurstellende resultaten opleverde. Dat zette het sentiment op Wall Street onder druk. Gilead stelt overigens dat de gelekte rapporten een verkeerd beeld geven van het onderzoek.

Intel staat een lagere opening te wachten, ondanks een recordomzet in het eerste kwartaal dankzij de grotere vraag naar chips voor datacenters die op volle toeren omdat veel thuis wordt gewerkt vanwege de crisis. De winstverwachtingen voor het tweede kwartaal vallen echter tegen. Andere chipfondsen zoals Advanced Micro Devices (AMD), Microchip Technologies en Applied Materials lijken mee omlaag te worden getrokken.

Handelsupdate

Creditcardmaatschappij American Express en telecomconcern Verizon Communications openden eveneens de boeken.

Vliegtuigfabrikant Boeing gaat volgende week bij zijn handelsupdate waarschijnlijk een halvering van de productie van de 787 Dreamliner bekendmaken. Ook kondigt het concern dan ontslagen aan, aldus persbureau Bloomberg. De Dreamliner kampt al een tijdje met zwakke vraag. Boeing schroefde vorig jaar de productie voor dat toestel ook al terug.

Verlaging

Verder zou internetconcern Google, onderdeel van Alphabet, zijn marketinguitgaven willen gaan verlagen als onderdeel van een breder kostenbesparingsprogramma tegen de coronacrisis. Winkelketen JC Penney zou gesprekken voeren met schuldeisers over een schuldenherstructurering. Het bedrijf dreigt failliet te gaan door de malaise in de winkelsector door de virusuitbraak.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de orders voor duurzame goederen in de VS in maart met 14,4 procent zijn gezakt als gevolg van de crisis. Kort na opening komt de Universiteit van Michigan met een definitief cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in april. Bij een voorlopige raming kelderde het vertrouwen door de crisis.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag met een kleine plus van 0,2 procent op 23.515,26 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor een fractie tot 2797,80. De Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 8494,75 punten.