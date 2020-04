Verizon werkt aan financiële buffer

Gepubliceerd op | Views: 446

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse telecomconcern Verizon heeft in de eerste drie maanden van het jaar de financiële buffer uitgebreid. Het bedrijf gaf onder meer een obligatielening uit waardoor het bedrijf nu 7 miljard dollar beschikbaar heeft.

In de periode raakte Verizon 50.000 mobiele klanten kwijt. Ook liepen 525.000 consumenten weg bij de tak voor vast internet. Zakelijke klanten wist Verizon wel meer aan zich te binden. Daarvan kwamen er 475.000 bij.

De omzet van het bedrijf kwam uit op 31,6 miljard dollar, wat minder was dan de verwachting van analisten. De winst bedroeg 1,26 dollar per aandeel. Dat was juist beter dan verwacht.