NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Creditcardmaatschappij American Express heeft in het eerste kwartaal fors minder winst behaald vanwege de coronacrisis. Consumenten, getroffen door lockdowns en verslechterende economische vooruitzichten, hielden met name in maart hun hand op de knip. Daarnaast nam de onderneming een grote voorziening omdat door de crisis komende tijd veel krediet niet terugbetaald dreigt te worden.

American Express zette 367 miljoen dollar aan winst in de boeken. Dat is ruim vier keer minder dan het eindresultaat een jaar terug. De opbrengsten daalden licht tot 10 miljard dollar. American Express behaalt bijna een derde van zijn omzet uit de toerisme- en entertainmentbranche, die hard getroffen is door de pandemie. Zo heeft de creditcardmaatschappij afgelopen kwartaal tot 1 miljard dollar overgemaakt aan hotelketen Hilton, als een vooruitbetaling op toekomstige boekingen. Daarmee werd Hilton uit een lastige liquiditeitssituatie geholpen. Hilton is een van de belangrijkste samenwerkingspartners voor American Express.

De eerste gegevens over april wijzen erop dat de consumenten nog minder uitgeven dan in maart, aldus American Express. Het bedrijf heeft vanwege de onzekerheid zijn financiële doelen voor dit jaar geschrapt en waagt zich niet meer aan voorspellingen. Wel belooft de Amerikaanse onderneming aan haar personeel om dit jaar geen banenreducties door te voeren vanwege de coronacrisis.