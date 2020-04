'Schrappen van dividend hoog op agenda van Shell'

Gepubliceerd op | Views: 3.390 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het wel of niet schrappen van dividend staat hoog op de agenda van Shell, in aanloop naar de handelsupdate over het eerste kwartaal. Dat stellen analisten van JPMorgan nadat branchegenoot Equinor afzag van zijn plannen voor een winstuitkering.

Equinor is de eerste van de grote olieconcerns die zijn dividend in de ban doet. Branchegenoten met hoge schuldniveaus zoals Shell zullen waarschijnlijk volgen, stellen de analisten. Zij rekenen voor dat Shell en andere branchegenoten waarschijnlijk voldoende geld hebben om dividenden in het komende jaar tot anderhalf jaar te betalen. Toch geeft de coronacrisis een perfect moment voor het management om zonder te veel ophef het dividend te schrappen en het geld voor iets anders te gebruiken.

Het schrappen van dividend kan door de markt als positief worden gezien, vinden de marktvorsers. Dat gebeurt als het geld gebruikt worden om schulden af te betalen, te investeren of energietransitie te versnellen.

Het aandeel Shell stond vrijdag omstreeks 13.00 uur 1 procent lager op 16,36 euro.