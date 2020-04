Beurzen verliezen terrein, Signify wint 11 procent

Je ziet dat Centrale Banken wereldwijd duizelingwekkende bedragen Fake FIAT Money in de markten pompen om de zaak overeind te houden. Regeringen wereldwijd pompen honderden, nee duizenden miljarden in de economie( die voor de corona crisis al richting diepe recessie ging)om te redden wat er te redden valt. De paniek is overal te voelen ook al zullen ze hardnekkig ontkennen dat banken op omvallen staan en met belastinggeld gestut moeten worden ....dat het hele systeem op omvallen staat.

Het meeste van dat "steungeld" komt bij grote beursgenoteerde multinationals terecht en niet bij de MKB`ers. Hierdoor zullen veel MKB`ers het onderspit gaan delven.



Je kunt een totaal verziekt systeem niet meer redden als je jaren wanbeleid hebt gevoerd en fout op fout hebt gestapeld. Centrale Banken en regeringen dachten dat ze slimmer waren dan de markt. De markt laat zieke bedrijven failliet gaan en voor die failliete bedrijven komen weer nieuwe bedrijven voor in de plaats. Centrale banken en regeringen tonen keer op keer hun onvermogen aan en wij moeten hen vertrouwen !!!! :-) :-)



Over het corona virus: Waarom heeft niet iedere provincie in Nederland 1 of 2 gespecialiseerde ziekenhuizen waar geen corona patiënten opgenomen mogen worden. In deze ziekenhuizen zouden dan alle spoedeisende behandelingen ( anders dan corona ) gewoon door kunnen gaan.