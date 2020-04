Shell beantwoordt extra vragen van aandeelhouders

Al het geroep om een duurzame samenleving zijn complete leugens.



Wind energie is helemaal niet zo schoon als ze ons voor doen schotelen, ga je er maar eens serieus in verdiepen ( moet je wel alles meenemen he ook het produceren van die windmolens en de giftige dampen die windmolens uitstoten)



Zolang wij een economie omarmen die 100% gericht is op consumeren zal duurzaamheid een leugen blijven. TV`s, wasmachines etc etc waar chips in zitten die de levensdeur bepalen.... te gek voor woorden.

De meeste ouderen kunnen zich de Bauknecht wasmachines nog wel herinneren die vaak 30 jaar mee gingen.... nu in de moderne tijd gaan ze niet langer dan 10 jaar mee. Waarom moeten alle vleeswaren, groenten in plastic verpakt worden en niet gewoon in een papieren zakje?



Een duurzame economie is een grote leugen die niets goeds brengt maar u alleen fors meer zal laten betalen.

Ik doe niet mee aan de "klimaattransitie "ze kunnen allemaal mijn rug op.