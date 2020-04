Gepubliceerd op | Views: 514 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie zakt nog verder in door de zorgen over de coronacrisis en is op een absoluut dieptepunt beland. Dat meldde het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo kwam voor april uit op een stand van 74,3 tegen een herziene score van 85,9 in maart. De graadmeter staat nu op het laagste niveau ooit, met de sterkste daling ooit gemeten. In maart werd ook al een fikse daling gemeld. Economen hadden voor april in doorsnee op een verdere afname tot 79,7 gerekend.

"Het sentiment bij Duitse bedrijven is catastrofaal. Ondernemers zijn nog nooit zo pessimistisch geweest. De coronacrisis raakt de Duitse economie met volle kracht", verklaarde Ifo-president Clemens Fuest.

Door de pandemie en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan liggen veel bedrijven in de grootste economie van Europa al weken stil en zitten miljoenen Duitsers nu thuis. Er wordt dan ook verwacht dat de Duitse economie dit jaar in een zware recessie zal belanden. De overheid heeft enorme steunmaatregelen aangekondigd om de schade beperkt te houden.

ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski schrijft in een commentaar dat het opnieuw verschrikkelijk slechte cijfers over de Duitse economie zijn en dat meer zullen volgen. Een sprankje hoop is volgens hem het sterke en snelle optreden van de Duitse overheid om de crisis tegen te gaan. Brzeski denkt dat Berlijn met nog meer steunmaatregelen zal komen.