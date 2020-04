Advies Euronext bij KBC omhoog na overname

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: advies, Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van KBC Securities zien in de overname van het Deense VP Securities door Euronext reden om hun advies voor de beursuitbater te verhogen van accumulate naar buy. Die aankoop is voor hen het bewijs dat de groeistrategie van Euronext ondanks het coronavirus nog gewoon op koers is. KBC verhoogde ook het koersdoel met 2 euro tot 85 euro.

De overname van VP zorgt ervoor dat de CSD-dienstentak van Euronext nu ongeveer twee keer zo groot is. Eerder kocht het bedrijf al het Noorse VPS en Interbolsa in Portugal. De Deense overname zorgt voor meer omzetspreiding en vergroot bovendien de geografische reikwijdte van Euronext. Ongeveer een kwart van de omzet komt nu uit Scandinavië.

De marktvorsers zien door de overname hun zorgen over mogelijke vertragingen in Euronexts groeistrategie afnemen. Ook speelt bij het verhogen van het advies mee dat ze vinden dat de recente koersdaling van Euronext wat overtrokken was.

Diversificatie

Ook ING wijst op de diversificatie op het gebied van omzetstromen en geografie die de overname met zich meebrengt. Ze zien de overname als een positieve stap voor Euronext, dat zo wat minder afhankelijk wordt van handelsvolumes. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 83 euro.

Het aandeel Euronext stond vrijdag rond 10.00 uur 1,8 procent hoger op 70,75 euro.