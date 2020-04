'Schade door crisis voor Arcadis nog beperkt'

Gepubliceerd op | Views: 415

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis lijkt tot dusver nog geen grote schade te hebben opgelopen door de coronacrisis. Dat meldde KBC Securities in een reactie op het handelsbericht van de onderneming.

Arcadis wist in het eerste kwartaal een autonome groei te behalen, met een netto-omzet die ruim boven de verwachtingen uitkwam. Het bedrijf gaf verder aan dat er nog geen projecten worden geschrapt vanwege de crisis. KBC zegt dat de zichtbaarheid voor de komende tijd laag is, maar dat de impact van de crisis op Arcadis beperkt kan blijven als de lockdown-maatregelen geleidelijk worden versoepeld. Arcadis gaf wel aan dat mogelijk bepaalde strategische doelstellingen niet behaald kunnen worden dit jaar, maar dat is geen verrassing, aldus KBC. Het advies voor Arcadis staat op accumulate, met een koersdoel van 22 euro.

ING zei dat Arcadis solide cijfers heeft behaald die beter waren dan verwacht. Een zwak punt was de negatieve kasstroom. De impact van corona lijkt minder erg dan gevreesd en Arcadis lijkt zich ook goed te hebben voorbereid door veel personeel vanuit huis te laten werken, zegt de bank. Het advies is buy met een koersdoel van 24 euro.

Het aandeel Arcadis noteerde vrijdag omstreeks 10.00 uur een min van 6,3 procent op 14,08 euro.