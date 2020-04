Gepubliceerd op | Views: 462 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologiebedrijf Philips gaat weer externe defibrillatoren produceren en distribueren in de Verenigde Staten. Dat doet de onderneming nadat de Amerikaanse toezichthouder Food & Drug Administration (FDA) een verbod daarop heeft opgeheven.

Philips mocht sinds half 2017 geen defibrillatoren meer maken in de fabrieken in Andover en Bothnell. De FDA kwam met dat verbod nadat was gebleken dat tussen 2009 en 2015 niet aan alle kwaliteitseisen was voldaan in die productiefaciliteiten.

De FDA heeft nog niet alle extra toezicht opgeheven. Zo blijven de Amerikaanse fabrieken van Philips geïnspecteerd worden. Ook wordt regelmatig gekeken of het bedrijf zich aan alle regels houdt.